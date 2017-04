Protest over vrijgave belastingpapieren Trump in Berkeley loopt uit de hand

In zo'n tweehonderd Amerikaanse steden zijn zaterdag demonstraties gepland om president Trump op te roepen zijn belastinggegevens vrij te geven. Onder andere in New York, Washington D.C., Chicago en Philadelphia waren mensen in groten getale aanwezig.

Bij het protest in Berkeley raakten demonstranten slaags met aanhangers van Trump die een tegendemonstratie hadden georganiseerd. De politie heeft minstens dertien personen opgepakt en meldde dat er een aantal gewonden zijn gevallen tijdens de confrontaties.

Traangas

De groepen kwamen met elkaar in aanraking toen ze elkaar rond 10.00 uur (lokale tijd) tegenkwamen in het Martin Luther King Jr. Civic Center Park. Toen de vechtpartijen uitbraken waren er tussen de vijfhonderd en duizend mensen in het park aanwezig.

De politie liet weten dat er grote vechtpartijen ontstonden waarbij de partijen elkaar ook met vuurwerk bekogelden. Er werd vervolgens traangas ingezet om de demonstranten uit elkaar te drijven. De politie heeft onder meer een pistool, een mes en een taser in beslag genomen.