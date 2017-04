Gewonden tijdens protest over vrijgave belastingpapieren Trump in Berkeley

In zo'n tweehonderd Amerikaanse steden zijn zaterdag demonstraties gepland om president Trump op te roepen zijn belastinggegevens vrij te geven. Onder andere in New York, Washington D.C., Chicago en Philadelphia waren mensen in groten getale aanwezig.

Bij het protest in Berkeley raakten demonstranten slaags met aanhangers van Trump die een tegendemonstratie hadden georganiseerd. De politie heeft minstens twintig personen opgepakt. Er zijn zeker elf mensen gewond geraakt, waarvan er zeven in het ziekenhuis liggen.

De confrontaties onstonden waarschijnlijk mede doordat er in Berkeley antifacistische groeperingen en motorbendes op de demonstraties afkwamen. In andere steden verliepen de protesten, georganiseerd onder de naam 'Tax Marches', rustig. In New York liepen beroemdheden als komiek Sarah Silverman mee.

Traangas

De groepen kwamen met elkaar in aanraking toen ze elkaar rond 10.00 uur (lokale tijd) tegenkwamen in het Martin Luther King Jr. Civic Center Park. Toen de vechtpartijen uitbraken waren er tussen de vijfhonderd en duizend mensen in het park aanwezig.

De politie liet weten dat er grote vechtpartijen ontstonden waarbij de partijen elkaar ook met vuurwerk bekogelden. Er werd vervolgens traangas ingezet om de demonstranten uit elkaar te drijven. De politie heeft onder meer een pistool, een mes en een taser in beslag genomen.

Rechtszaak

Ondertussen hangt president Trump nog steeds een rechtszaak boven het hoofd vanwege zijn oproep tijdens de presidentscampagne aan aanhangers om aanhangers van zijn tegenstanders Hillary Clinton aan te vallen. Drie demonstranten die werden aangevallen tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Louisville in maart 2016 hebben deze zaak aangespannen.

Zijn advocaten laten The Washington Post echter weten dat de rechtszaak geen schijn van kans maakt "omdat hij nu de president van de Verenigde Staten is". Een federale rechter liet echter deze week weten dat de zaak gewoon door kan gaan.