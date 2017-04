Zeker 35 doden door overstromingen in Iran

Reddingsteams hebben de doden aangetroffen in de steden Ajab Shir en Azarshahr, meldt AP. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar de vermisten.

Volgens de Engelstalige Iraanse nieuwszender Press TV zijn het de hevigste stortregens in de regio geweest in veertig jaar. De rivieren in Azar Shahr hebben het hoogste niveau bereikt in decennia.

Het Rode Kruis verspreidt hulpgoederen onder de getroffen inwoners. Overstromingen leiden in Iran vaker tot doden. In september kwamen nog tien mensen om het leven bij een overstroming in de provincie Teheran.