Aantal dode IS-strijders door zware bomaanval VS opgelopen tot 92

Er zouden geen burgerslachtoffers zijn, melden vertegenwoordigers van de Afghaanse regering zaterdag aan persbureau AFP. De Afghaanse regering in Kabul zegt dat door het bombardement een belangrijk commandocentrum is verwoest.

De VS gebruikte de zwaarste niet-nucleaire bom die ooit bij een operatie gebruikt is, de zogeheten GBU-43/B MOAB bom. Het doelwit van de aanval was een tunnelcomplex van IS, bestaande uit grotten en bunkers.

Vrijdag lag het aantal dode IS-strijders nog op 36. Terreurgroep IS ontkent dat er doden aan haar kant zijn gevallen.

Steun

De Afghaanse president Ashraf Ghani sprak zijn steun uit voor het Amerikaanse bombardement in zijn land. Volgens hem draagt het bij aan de strijd van de Afghaanse strijdkrachten tegen milities.

De VS is met circa 8.400 militairen actief in Afghanistan.