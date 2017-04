Vluchtelingen uit afgebrand Noord-Frans kamp spoorloos

De gouverneur van Nord-Pas de Calais heeft de drie sporthallen waar de getroffen mensen werden opgevangen donderdag gesloten, meldt de Belgische hulporganisatie Humain vrijdagmorgen.

''Dit leidde tot complete chaos", aldus een woordvoerder van Humain, die ter plaatse was op het moment dat de ontruiming van de sporthallen bekend werd gemaakt. ''Veel keuze hadden de mensen niet. Of je stapte op de bus naar een andere opvanglocatie of je verdween. De humanitaire puinhoop in de regio wordt er alsmaar groter op."

Volgens Humain is een groot aantal mensen verdwenen, onder wie 200 Afghaanse vluchtelingen. Intussen dreigt een nieuw provisorisch tentenkamp te worden opgezet in Calais. ''Iemand liep rond en noteerde namen en het aantal familieleden. We zagen hoe gezinnen geld betaalden voor een plek." De vorige 'jungle' bij Calais werd eind vorig jaar ontruimd.

Mensensmokkelaars

De organisatie stelt dat het overduidelijk is hoe hard de grip van mensensmokkelaars is op de vluchtelingen die ervan dromen ooit naar Engeland te kunnen oversteken. "Het is de hoogste tijd dat de Franse overheid met structurele en menswaardige oplossingen komt."

De brand in het kamp in Grande-Synthe brak maandagavond uit na rellen tussen Koerden en Afghanen. Tien mensen raakten daarbij gewond. Het kamp met houten huisjes werd door hulporganisatie Artsen zonder Grenzen opgezet om de migranten een fatsoenlijk onderkomen te geven. Eerder woonden ze in tentenkampen.