Oezbekistan waarschuwde Westen voor aanslagpleger Stockholm

De Oezbeekse minister van Buitenlandse Zaken Abdulaziz Kamilov stelt vrijdag dat Zweden was gewaarschuwd via een ander Westers land. Welk land dat is, wil Kamilov niet kwijt.

De 39-jarige Akilov uit Oezbekistan reed vrijdag 7 april met een gestolen vrachtwagen op een menigte in bij een winkelcentrum in Stockholm. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten vijftien anderen gewond. Akilov bekende deze week schuld.

Akilov werd door Islamitische Staat gerekruteerd toen hij in 2014 vanuit Oezbekistan naar Zweden vertrok. De man diende tevergeefs een asielverzoek in en zou binnenkort het land worden uitgezet. De Zweedse inlichtingendiensten wisten dat hij sympathieën had voor islamitische organisaties zoals IS.

Wetten

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken maakte de maandag na de aanslag bekend de anti-terrorismewetten in het land te willen aanscherpen.

"We willen de politie de mogelijkheid geven om, zonder concrete verdenkingen van een misdrijf, naar werkplekken te gaan om daar te controleren of mensen wel legaal in Zweden verblijven", aldus minister Morgan Johansson.