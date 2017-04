Minstens 36 IS-strijders gedood bij zware bomaanval VS

Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Defensie heeft het dodental gemeld en stelt dat er geen burgerslachtoffers zijn gevallen. De Verenigde Staten hebben zelf nog geen informatie gegeven over dodentallen.

De VS voerde donderdag gerichte aanvallen uit op een afgelegen gebied in het oosten van Afghanistan. Het doelwit was een tunnelcomplex, bestaande uit grotten en bunkers van IS.

Bij de aanval is de zeer zware GBU-43-bom gebruikt, de zwaarste niet-nucleaire bom in het wapenarsenaal van de VS. De aanval werd uitgevoerd met een Lockheed MC-130-vliegtuig.

President Donald Trump noemde het bombardement het toonbeeld "voor een meer gespierd buitenlandbeleid". Ook sprak hij van een "zeer succesvolle missie".

Militairen

De veiligheidssituatie blijft onzeker in Afghanistan, waar een aantal militante groeperingen probeert grondgebied te claimen. Momenteel zijn er circa 8.400 Amerikaanse militairen actief in het land. Ze voeren speciale anti-terrorismemissies uit of helpen en trainen de Afghaanse strijdkrachten.