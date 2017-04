VN stopt na dertien jaar met vredesmissie in Haïti

De vredesmissie in Haïti, MINUSTAH genaamd, bestaat al dertien jaar en is een van de langste vredesmissies van de VN. De missie bestaat uit 2.342 manschappen. Die zullen de komende zes maanden worden teruggetrokken.

De missie werd in Haïti gestationeerd in 2004 nadat president Jean-Bertrand Aristide was verdreven door een volksopstand.

In 2010 brak cholera uit in het land. De ziekte was meegenomen door militairen uit Nepal die er werden gestationeerd. Er werden 50.000 mensen ziek waarvan er 9.300 overleden De VN heeft excuses aangeboden voor hun rol in die ramp.