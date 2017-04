Zakenman daagt Russische oppositieleider Navalny

Oesmanov is mede-eigenaar van de Engelse voetbalclub Arsenal. Hij heeft ook zakelijke belangen in onder meer een ijzerertsproducent en een bedrijf voor mobiele telefonie. Zijn naam wordt genoemd in een rapport dat Navalny vorige maand uitbracht over corruptie rond premier Dmitri Medvedev.

Medvedev deed de beschuldigingen aan zijn adres af als 'onzin', maar Oesmanov kondigde aan Navalny voor de rechter te willen dagen wegens smaad.

''Uitstekend, dat moet hij doen'', reageerde Navalny, die vorige maand verspreid over heel Rusland duizenden mensen op de been wist te krijgen voor een protest tegen de corruptie. In de presidentsverkiezingen van volgend jaar hoopt Navalny het op te kunnen nemen de kandidaat van het Kremlin.