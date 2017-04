Geen bewijs voor betrokkenheid verdachte bij aanslag Dortmund

In Irak zou de man leiding hebben gegeven aan een groep die betrokken was bij moorden, ontvoeringen, smokkelen en afpersing. Volgens de autoriteiten is de man begin 2016 via Turkije naar Duitsland gekomen. Een rechter moet nu bepalen of de man langer vast mag worden gehouden.

Het Openbaar Ministerie had eerder nog een tweede verdachte op het oog, een 28-jarige Duitser, maar ook tegen hem is "de verdenking niet gehard". Justitie heeft daarom de verdenkingen ingetrokken.

Dinsdagavond vonden er drie explosies plaats rond de spelersbus van Borussia Dortmund. Twee personen raakten daarbij gewond: een politie-agent en Dortmund-speler Marc Bartra. De voetballer werd door glasscherven geraakt en liep een snee in zijn arm op. De agent liep gehoorschade op en was in shock na de aanslag.

De bus raakte als gevolg van de explosies op twee plekken beschadigd. Een ruit aan de achterkant sneuvelde. Direct na het incident stuurde de politie een drone de lucht in om "sporen veilig te stellen".

Brief

Eerder liet de Duitse justitie al weten dat het om een terreurdaad gaat met mogelijk een islamitische achtergrond. Aanleiding is de tekst in de brief die na het incident werd gevonden.

Daarin wordt verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen IS in Syrië.