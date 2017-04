Evacuaties in Nieuw-Zeeland vanwege komst orkaan Cook

De autoriteiten waarschuwen voor hoge golven, gevaarlijke stormvloed en aardverschuivingen door het slechte weer. De storm kan windsnelheden bereiken tot 150 kilometer per uur. Eén persoon is reeds om het leven gekomen.

In noordelijke gedeeltes van Nieuw-Zeeland is de noodtoestand uitgeroepen. Inwoners in lage gebieden worden opgeroepen om onmiddelijk hun huis te verlaten. Meer dan honderd scholen zijn gesloten. Ook universiteiten hebben uit voorzorg hun lessen geschrapt. Media in het land melden dat sommige regio's last ondervinden van grote stroomstoringen.

Luchtvaartmaatschappij Air New Zealand waarschuwt voor "significante verstoringen" vanwege het weer. Veel vluchten zullen vertraagd worden of geheel worden geannuleerd. Mogelijk wordt ook de Auckland Harbour Bridge gesloten voor het verkeer, een zeer belangrijke verkeersader in het land.

Cook volgt op slechts enkele weken na de schade aangericht door orkaan Debbie.