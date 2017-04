'Trump neemt afstand van topadviseur Bannon'

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd interview met de New York Post. De krant vroeg Trump of hij nog steeds vertrouwen heeft in Bannon.

''Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was. Ik had al alle gouverneurs en senatoren verslagen, toen ik Steve nog niet eens had ontmoet. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik ben niet van plan om mijn strategieën aan te passen." Volgens The New York Times moet Bannon vrezen voor zijn baan.

Volgens Amerikaanse media woedt er een heuse machtsstrijd in het Witte Huis tussen Bannon en Trumps schoonzoon én Democraat Jared Kushner. Deze laatste ontpopt zich meer en meer als de nieuwe rechterhand van de president.