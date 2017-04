Trump spreekt steun uit voor NAVO na eerdere negatieve uitlatingen

Trump zei dat tijdens een gezamenlijke persconferentie met de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, die vandaag op bezoek was in Washington DC.

Tijdens de verkiezingscampagne stelde Trump dat de NAVO weinig toekomstperspectief had. Hij noemde de organisatie bij herhaling verouderd en achterhaald.

Woensdag liet hij zich echter in andere bewoordingen uit. Trump stelde dat de NAVO niet in onbruik is geraakt, maar een ''bolwerk voor vrede en veiligheid'' is. Trump bedankte de andere NAVO-lidstaten voor hun steun na de Amerikaanse raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis, eind vorige week.

Wel wees Trump de NAVO-leden opnieuw op het feit dat ze hun financiële verplichtingen moeten nakomen. Stoltenberg zei daarover dat dit de goede kant op gaat.

De secretaris-generaal van de NAVO sprak op zijn beurt ook zijn dank uit voor de "toewijding van de VS aan de veiligheid van Europa". Volgens Stoltenberg moet de verbondsorganisatie manieren vinden om met Rusland om te gaan.

China

Trump benadrukte tijdens de persconferentie nogmaals dat de VS bereid is Noord-Korea aan te pakken zonder steun van China.

Vorig weekeinde ontving Trump de Chinese president Xi Jinping in zijn verblijf in Florida. Woensdag spraken ze elkaar telefonisch over Noord-Korea. "President Xi wil het juiste doen", zei Trump daar woensdagavond over. "Ik denk dat we samen een goede chemie hadden, ik denk dat hij ons wil helpen met Noord-Korea."

Rusland

Over zijn relatie met de Russische president Poetin hield Trump zich op de vlakte. Hij zei dat hij zal afwachten hoe de toekomstige banden met Moskou zich ontwikkelen.

Wel vindt Trump dat het bezoek van minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) aan het Kremlin deze week beter verliep dan verwacht. Tillerson sprak onder andere met zijn collega Sergei Lavrov en president Poetin.

Tijdens het bezoek van Tillerson aan Moskou sprak Rusland in de VN-Veiligheidsraad in New York een veto uit over een resolutie waarin het Syrische regime wordt veroordeeld voor de gifgasaanval op de stad Khan Sheikhoun vorige week.

China onthield zich van die stemming. Een hooggeplaatste bron binnen de regering-Trump zei woensdagavond dat dit te danken was aan de goede relatie tussen de Amerikaanse president en president Xi Jinping.