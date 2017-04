Banden Rusland-VS volgens Poetin verslechterd sinds aantreden Trump

"Men zou kunnen zeggen dat de mate van vertrouwen, met name op militair gebied, niet is verbeterd, eerder verslechterd", aldus Poetin in een interview dat is vrijgegeven door het Kremlin.

Vooral door de betrokkenheid van beide grootmachten bij de oorlog in Syrië heeft de onderlinge verstandhouding de laatste tijd een deuk opgelopen, met als hoogtepunt de Amerikaanse raketaanval op de Syrische luchtmachtbasis als vergelding van de gifgasaanval in Khan Sheikhoun.

Rusland zou erop toezien dat Syrië haar chemische wapens zou verwijderen en volgens Poetin heeft Damascus dit ook gedaan. Poetin heeft zodoende twee verklaringen voor de gifgasaanval: of het Syrische leger heeft een opslag met chemische wapens van de rebellen geraakt, of de aanval is opgezet om de Syrische regering in discrediet te brengen.

Urgente onderwerpen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft woensdag mogelijk een ontmoeting met Poetin. Tillerson sprak eerder op de dag met zijn Russische collega Sergei Lavrov.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini reist later deze maand naar Moskou om een aantal "urgente" onderwerpen te bespreken. Het is de eerste keer dat de Italiaanse oud-minister in de 2,5 jaar dat ze de post bekleedt naar Rusland gaat.

Met minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov bespreekt Mogherini als belangrijkste punt het conflict in Syrië, liet de diplomatieke dienst van de EU woensdag weten. Ook de situatie in Oekraïne, Libië, Iran, Afghanistan komt aan de orde, evenals de bilaterale relaties. Die staan sterk onder druk sinds de Russische inlijving van de Oekraïense Krim in 2014.