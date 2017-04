Verdachte aangehouden na aanslag op spelersbus Dortmund

Justitie meldt dat het om een terreurdaad gaat met mogelijk een islamistische achtergrond. Aanleiding is de tekst in de brief die na het incident werd gevonden. Daarin wordt verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië.

De brief is in het Duits geschreven. Diverse Duitse media melden dat de brief begint met de tekst ''in naam van Allah, de genadige, de barmhartige''. Zolang Duitsland met Tornado-gevechtsvliegtuigen actief is om ''moslims in het kalifaat te vermoorden'' en de basis Ramstein openhoudt, staan Duitsers op de IS-dodenlijst, zou te lezen zijn in de brief.

Zowel islamitische als forensische experts onderzoeken de brief op echtheid en sommigen betwijfelen dat het motief achter de aanslag islamitisch gekleurd is. De gevonden brief heeft geen symbolen van IS. De politie houdt er ook rekening mee dat iemand ze bewust op een vals spoor probeert te zetten.

Tweede brief

Inmiddels is er ook een tweede brief over de aanslag opgedoken. Het gaat om een tekst met anti-fascistische kenmerken die dinsdagavond via internet werd verspreid. Daarin wordt verklaard dat de spelersbus met zelfgemaakte explosieven is aangevallen ''als symbool voor de politiek van de BVB''. Borussia Dortmund zou niet genoeg doen tegen racisten, nazi's en rechtse populisten.

Bij de drie explosies van dinsdagavond raakte Dortmund-verdediger Marc Bartra gewond. Ook een politieman liep verwondingen op. Hij reed als begeleider op een motorfiets voor de bus uit. De agent liep gehoorschade op en was in shock.

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft inmiddels de leiding over het onderzoek op zich genomen.

De AIVD zegt tegen de NOS bezorgd te zijn over de veiligheid van voetbalwedstrijden in Nederland, maar AIVD-hoofd Rob Bertholee laat daarbij weten dat het zijn de rol is zich zorgen te maken over dreigingen en risico's in de samenleving.

Bayern-Real

Vanwege de explosies werd de wedstrijd tussen Dortmund en AS Monaco verplaatst van dinsdag naar woensdag. Er wordt woensdagavond nog een Champions League-wedstrijd gespeeld in Duitsland. In München treft Bayern München Real Madrid en de politie in die stad gaat de veiligheidsmaatregelen rond die wedstrijd nogmaals onder de loep nemen.

Een woordvoerder van de politie in München bevestigt dat de betrokkenen in de loop van de ochtend bij elkaar komen om de consequenties van de aanval te bespreken. Ook is er al contact geweest met de politie in Dortmund. "Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat er gevaar dreigt'', aldus de woordvoerder.

Na het incident in Dortmund had de politie van München al besloten het hotel waar de selectie van Real Madrid verblijft extra in de gaten te blijven houden. Dat gebeurde eerder op de avond ook al omdat zich nogal wat fans bij het hotel hadden gemeld.