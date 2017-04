'FBI kreeg rechterlijke toestemming voor afluisteren adviseur Trump'

Volgens The Washington Post was het afluisteren onderdeel van het onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland in de presidentiële campagne.

Autoriteiten stellen volgens de krant dat de FBI en het ministerie van Justitie het bevelschrift kregen nadat ze een rechter behorende bij de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) hadden overtuigd. De FBI stelde destijds dat er aanwijzingen waren dat Page een spion was voor een buitenlandse grootmacht, Rusland in dit geval.

De rechterlijke machtiging is volgens The Washington Post het grootste bewijs tot nog toe dat de inlichtingendienst redenen had om te geloven dat een campagneadviseur van Trump contacten onderhield met Rusland.

Deze contacten worden nu nader bekeken door de FBI. De dienst onderzoekt of de Russische regering de campagne stuurde om de verkiezingen in het voordeel van Trump uit te laten vallen.

Page

In een verklaring aan persbureau Reuters zei Page dat het dwangbevel het bewijs is dat de regering van voormalig president Barack Obama "andersdenkenden wilde onderdrukken die tegenstander waren van zijn buitenlandbeleid".

"Het zal interessant zijn om te zien wat er nog meer aan de oppervlakte komt als de onrechtmatige basis voor de FISC-verzoeken volledig openbaar worden gemaakt in de loop van de tijd", verklaarde de oud-adviseur van Trump.

President Trump heeft altijd ontkend dat leden van zijn campagne contact hebben gehad met Rusland. Ook het Kremlin ontkende de contacten met leden van Trump's campagneteam.