Explosies bij spelersbus Dortmund waren gerichte aanval

De explosies waren dinsdag aan het begin van de avond, bijna twee uur voordat het kwartfinaleduel tegen AS Monaco in het Signal Iduna Stadion in Dortmund zou beginnen.

Dortmund meldde eerst dat er "een incident" had plaatsgevonden rond de spelersbus. In eerste instantie leek de explosie veroorzaakt door een vuurwerkbom die naar de bus zou zijn gegooid.

De politie stelde direct een onderzoek in en stelde later dat het om "serieuze explosieven" gaat. Deze waren verstopt langs de geplande route van de bus. Ze gingen af op het moment dat het voertuig passeerde, met drie explosies tot gevolg op zo'n tien kilometer van het stadion, voor het spelershotel.

Onderzoek

Direct na het incident stuurde de politie een drone de lucht in om "sporen veilig te stellen". Later meldde de politie geen aanwijzingen te hebben dat er sprake zou zijn van een terroristische daad. Ook wangedrag van supporters heeft de politie nog niet kunnen vaststellen.

Wel is er na de aanval een brief gevonden waarin de actie wordt opgeëist, maar de echtheid van de brief wordt onderzocht, aldus de officier van justitie.

Bartra

De spelers waren net op weg richting het stadion. De bus is als gevolg van de explosies op twee plekken beschadigd geraakt. Een ruit aan de achterkant is gesneuveld, op de plek waar verdediger Bartra zat.

Bartra raakte gewond door de explosie. Hij heeft een botje in zijn hand gebroken en wordt daaraan geopereerd.

Op de verwondingen van Bartra na zijn de spelers niet in gevaar geweest, meldt Dortmund op Twitter. Ook de supporters die in het stadion aanwezig waren liepen geen gevaar volgens de politie. Er zou geen reden zijn geweest voor bezorgdheid onder aanwezigen in het stadion. Toeschouwers hebben het stadion rustig verlaten.

Uitstel

Woensdag om 18.45 uur wordt de wedstrijd tussen Dortmund en Monaco alsnog gespeeld. Mensen met een kaart voor de wedstrijd van dinsdag kunnen daarmee woensdag ook het stadion in. De veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt en beide teams worden extra beveiligd.

Woensdag 19 april is de return in Monte Carlo.