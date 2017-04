Woordvoerder Trump maakt omstreden vergelijking tussen Assad en Hitler

Spicer stelde dat "Assad dieper was gezonken dan Hitler door chemische wapens te gebruiken". Hitler gebruikte tijdens de Tweede Wereldoorlog gaskamers om miljoenen Joden te vermoorden. Het gifgas sarin, dat werd gebruikt bij de aanval in Syrië, is door de nazi's ontwikkeld.

Spicer stelde toen hij werd aangevallen door de aanwezige journalisten op zijn uitspraak dat: "Hitler geen chemische wapens inzette tegen zijn eigen volk zoals Assad dat doet."

Er volgden direct veel boze reacties op de uitspraken van Spicer, onder andere van het Anne Frank Center for Mutual Respect in New York. "De woorden van Spicer zijn het meest afgrijselijke wat we ooit van een woordvoerder van het Witte Huis hebben gehoord. President Trump zou hem direct moeten ontslaan", aldus de mensenrechtenorganisatie.

Excuses

Ongeveer een half uur na de persconferentie kwam Spicer met een schriftelijke verklaring. "Ik wilde in geen enkel opzicht de verschrikkingen van de Holocaust bagatelliseren. Ik wilde stelling nemen tegen de tactiek om met vliegtuigen chemische wapens op bevolkte gebieden te gooien. Elke aanval op onschuldige mensen is niet te verantwoorden", aldus Spicer.

De woordvoerder heeft zijn excuses aangeboden. ''Het was een vergissing, ik had het niet moeten doen"", zei Spicer tegen CNN.

Spicer vindt dat hij heeft geblunderd. ''Ik wil me nu concentreren op Assad, dat had ik ook moeten doen. En ik zal binnen de lijntjes blijven als ik over Assad spreek."