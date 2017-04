Britse rechter verbiedt behandeling doodzieke baby in VS

De ouders hadden volgens The Guardian meer dan een miljoen euro aan giften gekregen voor de behandeling.

Charlie lijdt aan een uiterst zeldzame dodelijke spierziekte en als gevolg hiervan heeft hij een hersenbeschadiging. Kindjes met deze ziekte hebben een levensverwachting van enkele maanden.

De artsen van het jongetje waren tegen de behandeling, omdat het geen genezing biedt, alleen slechts een minieme kans op een lichte verbetering van zijn situatie. Het jongetje is doof en kan niet bewegen en heeft mogelijk ook pijn.

Daarom willen de artsen dat de medische ondersteuning die het jongetje in leven houdt wordt uitgezet. ''Zo kan Charlie waardig sterven in plaats van de wereld over te worden gesleurd voor een experimentele behandeling die zijn dood alleen maar uitstelt."

Of de ouders in beroep gaan, is nog niet duidelijk.