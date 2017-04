EU verlengt sancties tegen Iran met een jaar

Van 82 Iraniërs zijn de tegoeden in de EU bevroren. Zij mogen ook niet naar Europa reizen. Daarnaast mogen bedrijven in de EU geen spullen naar Iran exporteren die kunnen worden gebruikt voor repressie of voor het afluisteren van telefoons en computers.

De sancties tegen Iran vanwege zijn nucleaire programma werden in januari 2014 versoepeld, omdat het theocratische regime in Teheran zich aan de afspraken met de grote VN-landen hield. Twee jaar later werden ze vrijwel helemaal opgeheven.

De banden worden langzaam aangehaald. Een jaar geleden reisde een grote delegatie EU-commissarissen naar Iran om de basis te leggen voor betere (handels)relaties.