G7 ziet geen politieke oplossing voor Syrië met Assad

De ministers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, de VS, Italië, Japan en Canada waren maandag en dinsdag in de Italiaanse stad Lucca voor een tweedaagse top.

Dinsdag hadden zij een ontmoeting met hun collega's uit Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië en Qatar om de situatie in Syrië te bespreken.

De landen bereikten overeenstemming over de noodzaak van een staakt-het-vuren als eerste stap van een politieke oplossing. Ook zijn ze het erover eens dat de Syrische president Assad moet vertrekken, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault na afloop van de bijeenkomst.

Ayrault betitelde de Russische rol in Syrië uit naam van de G7 als "hypocriet" en riep Rusland op tot samenwerking met andere landen om de oorlog in Syrië te beëindigen.

Sancties

Een plan van zijn Britse collega Boris Johnson om de economische sancties tegen het Syrische regime en bondgenoot Rusland uit te breiden kreeg niet genoeg steun van de andere leiders.

Johnson zei maandag dat de Amerikaans raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis, een vergelding voor een gifgasaanval door het Syrische regime waarbij tientallen burgers om het leven kwamen, een "keerpunt" is.

Volgens Johnson lijdt de steun van Rusland voor Assad tot "een vergiftiging van de reputatie van Rusland".

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, reisde na afloop van de G7-top naar Rusland, waar hij woensdag een gesprek heeft met zijn Russische evenknie Sergei Lavrov.

Voor vertrek zei Tillerson: "Het is voor ons allemaal duidelijk dat het bewind van de familie Assad op zijn einde loopt."

Boodschapper

Na zijn aankomst in Moskou op dinsdag herhaalde Tillerson de standpunten van de G7 over een politieke oplossing voor het Syrië-conflict en zei hij dat de Russische bondgenootschappen met Assad, Iran en de Libanese terreurgroep Hezbollah niet in het Russische belang zijn. Het land kan zich beter aan Amerikaanse zijde scharen, aldus Tillerson.

De rol van de Amerikaanse minister als boodschapper voor het gezamenlijke standpunt van de G7-landen markeert een opvallende ommekeer in het buitenlandbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Die trok in het verleden regelmatig de samenwerking met de traditionele bondgenoten van de VS in twijfel en zei dat hij juist de banden met Rusland wilde aanhalen.

Noord-Korea

Rusland ontkent nog steeds stellig dat de gifgasaanval op de Syrische stad Khan Kheikhoun werd uitgevoerd door de Syrische luchtmacht. Volgens de Russen werd bij een conventioneel bombardement een opslagplaats van chemische wapens in handen van rebellen getroffen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet dinsdag voor de aankomst van Tillerson weten dat het zal aandringen op een "onafhankelijk internationaal onderzoek" naar de gifgasaanval.

Het ministerie zei verder dat het Kremlin vraagtekens zet bij het Amerikaanse beleid met betrekking tot Jemen, Libië en Syrië, maar dat de Russen zich voornamelijk zorgen maken over Noord-Korea.

President Trump kondigde onlangs aan dat de VS zonder hulp van andere landen zullen optreden tegen Noord-Korea, als dat land zijn kernwapen- en raketprogramma's niet staakt. Dat dreigement werd kracht bijgezet door de uitzending van een Amerikaans vliegdekschip met escorte naar het Koreaans schiereiland.