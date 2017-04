Gouverneur Alabama stapt op wegens seks- en fraudeschandaal

De Republikein Bentley bekende schuld en trad vervolgens af als deel van een overeenkomst met het Openbaar Ministerie in Alabama, zei speciaal aanklager Ellen Brooks. "Wat we vandaag hebben gedaan, is dat we zijn bewind hebben beëindigd. Dat laat ons allemaal zien dat niemand boven de wet staat, ook de gouverneur niet."

"Ik heb besloten dat het tijd voor me is om het ambt van gouverneur van Alabama neer te leggen", zei Bentley tijdens een persconferentie in Montgomery, de hoofdstad van de staat. Hij voegde daar aan toe dat zijn politieke carrière "een roeping was die God in mijn leven heeft geplaatst".

Een rechter in Alabama veroordeelde Bentley tot een jaar voorwaardelijke celstraf zonder supervisie. Hij moet de door de staat geleden financiële schade terugbetalen en afzien van zijn overheidspensioen. Ook heeft hij beloofd zich niet meer verkiesbaar te zullen stellen voor een overheidsfunctie.

Bentley wordt opgevolgd door zijn vice-gouverneur, Kay Ivey, ook een Republikein, die ongeveer een uur na het opstappen van haar oude baas werd ingezworen.

Buitenechtelijke relatie

Vorige week besloot de ethiekcommissie van het parlement van Alabama dat Bentley zich waarschijnlijk schuldig maakte aan overtredingen van ethische richtlijnen en campagnefinancieringswetten door publiek geld te gebruiken om zijn relatie met zijn adviseur Rebekah Mason te verbergen.

Bentley zou politiemedewerkers opdracht hebben gegeven geluidsopnames op te sporen waaruit zijn relatie met Mason zou blijken. Ook zou hij zijn positie hebben misbruikt om een ambtenaar te straffen die het bestaan van de verhouding ontdekte.

De afgetreden gouverneur heeft altijd ontkend dat sprake was van een fysieke relatie tussen hem en Mason, die net als hij getrouwd was. De echtgenote van Bentley beëindigde hun huwelijk in 2015, nadat de details van het schandaal breed werden opgepikt door de Amerikaanse media. Naar verluidt ontdekte zij de relatie toen Bentley haar per ongeluk een sms stuurde die was bedoeld voor zijn minnares.