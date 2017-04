Verdachte 'bom' Oslo wilde 'alleen kwajongensstreek uithalen'

Dat claimt de advocaat van de tiener. De Rus kreeg maandag te horen dat hij langer blijft vastzitten.

De Noorse politie arresteerde de jongen dit weekend nadat een getuige hem met een verdacht pakketje in zijn handen had zien knielen naast een auto. "Hij had een bus met aanstekergas waar met tape spijkers aan waren vastgemaakt", zei een aanklager.

De advocaat van de Russische tiener stelde maandag dat zijn cliënt niet van plan was een aanslag te plegen. "Hij is het oneens met islamisten en is tegen geweld. Hij was niet van plan om slachtoffers te maken", zei de jurist. Toch oordeelde de rechter dat de politie de verdachte twee weken mag vasthouden.

De veiligheidsdiensten in Noord-Europa waren dit weekend extra alert vanwege de aanslag in Stockholm. Daar reed op vrijdag een vrachtwagen in op voetgangers in een grote winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. Vier mensen kwamen om het leven.