Eerste directe goederentrein vanuit Verenigd Koninkrijk naar China

De eerste directe trein vanuit China kwam in januari aan in Oost-Engeland. De reis van ruim 12.000 kilometer neemt iets meer dan drie weken in beslag. Dat is ongeveer de helft van de tijd die nodig is om dezelfde reis per schip te maken.

De treinreis voert onder andere door België, Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan. "We volgen de oude zijderoute om Britse producten over de wereld te vervoeren", stelt de Britse Handelsminister Greg Hands.

De eerste trein zal vooral frisdranken, vitamines, medicijnen en babyproducten vervoeren.