Serviërs demonstreren voor zevende dag op rij tegen overwinning Vucic

De demonstratie werd zondag vooral bijgewoond door jongeren. Sinds de verkiezingswinst vorige week zondag zijn er dagelijks protesten. Volgens hen wordt Vucic steeds autocratischer en krijgt hij door de overwinning meer macht.

De officiële verkiezingsuitslag is nog niet bekend, maar volgens de kiescommissie heeft de 47-jarige leider zondag met ruim 55 procent van de stemmen gewonnen. De kandidaat van de oppositie bleef steken op 16 procent van de stemmen.

'Geknoeid'

Volgens oppositiegroepen is er bij de verkiezingen met uitslagen geknoeid. Zo zouden stemmers zijn geïntimideerd en omgekocht. Een oppositielid die ook een gooi deed naar het presidentschap stelt dat er bewijzen zijn dat bij zeker 25 stembureaus is gefraudeerd in het voordeel van Vucic.

Vucic ontkent iedere beschuldiging. Hoewel het presidentschap in Servië grotendeels ceremonieel is, kan Vucic via zijn Servische Progressieve Partij naar verwachting toch veel invloed blijven uitoefenen. De huidige president is Tomislav Nikolić.