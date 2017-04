Verdachte van 'mogelijke bom' Oslo is Russische tiener

De 'bom' werd zaterdag gevonden in de wijk Groenland, vol met barretjes, restaurants en moskeeën. Het ging volgens de autoriteiten om een simpel explosief dat maar beperkt schade kon aanrichten. De politie maakte eerder al bekend een verdachte te hebben opgepakt, maar trad toen nog niet in detail over de identiteit van die persoon.

De tiener is volgens het Noorse Openbaar Ministerie met zijn familie als asielzoeker naar het Scandinavische land gekomen. Er wordt nog uitgezocht of hij alleen handelde. De PST heeft het dreigingsniveau in het land inmiddels verhoogd.