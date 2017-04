Dodental na aanslagen in Egypte blijft oplopen

Het aantal doden is opgelopen tot 44. De explosie in Tanta vond plaats in de koptische St. George kerk. Bij de aanslag in Tanta vielen 27 doden en ten minste 78 gewonden.

In Alexandrië waar de tweede aanslag plaats had vielen zeventien dodelijke slachtoffers en ongeveer 41 gewonden volgens het Egyptische ministerie van Volksgezondheid. De vrees is dat het aantal doden nog verder zal oplopen.

Kort na de aanslagen werd de verantwoordelijkheid opgeëist door de terroristische organisatie IS.

Tanta ligt in de Nijldelta, zo'n honderd kilometer ten noorden van de Egyptische hoofdstad Caïro. Tijdens het moment van de explosie was het erg druk in de kerk in verband met de viering van Palmzondag.

Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanslag in Tanta in ieder geval bestempeld als een terreurdaad.

Alexandrië

Ook in de Egyptische kustplaats Alexandrië is zondag een bom afgegaan in een kerk. Berichten hierover zijn bevestigd door de Egyptische minister van Volksgezondheid. Autoriteiten melden dat in Alexandrië inmiddels zeventien doden zijn gevallen. Ook zouden in Alexandrië zeker 41 mensen gewond geraakt zijn.

Door staatsmedia wordt gemeld dat de bomaanslag in Alexandrië is gepleegd door een zelfmoordterrorist.

Leger

Het Egyptisch leger moet in heel het land openbare gebouwen beschermen. Dit heeft president Abdel Fattah al-Sisi zondag besloten na de twee bomaanslagen. De extra bescherming zal naar verwachting weinig in het straatbeeld veranderen. De noodtoestand is voor tenminste drie maanden uitgeroepen.

Militairen zijn alom aanwezig in het land dat sinds 1952 vrijwel onafgebroken door generaals wordt geregeerd. Generaal al-Sisi greep begin juli 2013 de macht.

Veel christenen zien in al-Sisi een schild tegen het soennitische extremisme dat het Midden-Oosten plaagt. Van de ruim negentig miljoen Egyptenaren zijn er naar schatting 13,5 miljoen christen.

Claim

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) claimt verantwoordelijk te zijn voor beide bomaanslagen in Egypte. Of de Egyptische autoriteiten IS ook verantwoordelijk houdt voor de aanslagen, is nog niet bekend.

In Egypte komen de laatste maanden vaker aanslagen voor. In december kwamen in een koptische kerk in Caïro 25 mensen om het leven door een explosie. Ook toen raakten tientallen mensen gewond. IS zei ook verantwoordelijk te zijn voor die aanslag.

De Nederlandse regering heeft de aanslagen veroordeeld.