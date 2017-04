Tientallen doden en gewonden na bomaanslagen in kerken Egypte

De explosie in Tanta vond plaats in de koptische St. George kerk. Bij de aanslag in Tanta vielen 21 doden. Staatsmedia melden dat het aantal gewonden boven momenteel boven de vijftig ligt. Er wordt daarom gevreesd dat het dodental nog stijgt.

Tanta ligt in de Nijldelta, zo'n honderd kilometer ten noorden van de Egyptische hoofdstad Caïro. Tijdens het moment van de explosie was het erg druk in de kerk in verband met de viering van Palmzondag.

Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanslag in Tanta in ieder geval bestempeld als een terreurdaad.

Alexandrië

Ook in de Egyptische kustplaats Alexandrië zondag een bom afgegaan zijn in een kerk. Berichten hierover zijn bevestigd door de Egyptische minister van Volksgezondheid. Hij meldt dat in Alexandrië zes doden zijn gevallen. Ook zouden in Alexandrië zeker twintig mensen gewond geraakt zijn.

Door staatsmedia wordt gemeld dat de bomaanslag gepleegd zou zijn door een zelfmoordterrorist.

In Egypte komen de laatste maanden vaker aanslagen voor. In december kwamen in een koptische kerk in Caïro 25 mensen om het leven door een explosie. Ook toen raakten tientallen mensen gewond.

De Nederlandse regering heeft de aanslagen veroordeeld.