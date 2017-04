VS stuurt marineschepen naar Koreaans schiereiland

Het gaat om de zogeheten Carl Vinson Strike Group die wordt verplaatst. De Amerikaanse marine noemt het een voorzorgsmaatregel om de gereedheid in de regio te waarborgen.

"De grootste dreiging in de regio blijft Noord-Korea vanwege de roekeloosheid, onverantwoordelijkheid, het destabiliserende raketprogramma en hun onderzoek naar nucleaire wapens", aldus de marine.

De vloot bestaat uit een vliegdekschip (de USS Carl Vinson), twee torpedobootjagers en een kruiser. De vloot beschikt ook over de mogelijkheid om ballistische raketten te onderscheppen.

De Amerikaanse president Donald Trump liet eerder weten bereid te zijn om in te grijpen als dat nodig is. "Als China Noord-Korea niet gaat aanpakken, doen wij het wel. Dat is het enige wat ik hierover zeg", zei Trump in een interview met de Britse krant The Financial Times.