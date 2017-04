Politie in Oslo vindt 'mogelijke bom'

Een deel van het centrum is afgesloten. Het gevonden explosief is na onderzoek gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de explosievenopruimingsdienst van Oslo.

"De knal van de ontploffing was veel luider dan onze eigen explosieven kunnen veroorzaken", zei een politiewoordvoerder. Eerder gaf de zegsman aan dat het object slechts "beperkt schade" zou kunnen veroorzaken. Het onderzoek is in volle gang.

De politie wil verder geen informatie geven over de verdachte die is aangehouden.

Verslaggevers ter plaatse werden verzocht verder van het onderzoeksgebied weg te gaan. De politie heeft het eerder al afgezette gebied vergroot.

Het bomapparaat is gevonden in Grønland, een multiculturele wijk in het centrum van Oslo. In de wijk zijn vele populaire barretjes, restaurants en ook zijn er verschillende moskeeën. Een kilometer van de locatie waar het object is gevonden bevindt zich het grootste politiebureau van de Noorse hoofdstad.

Stockholm

Het incident in Oslo komt een dag nadat een man in een vrachtwagen inreed op winkelende voorbijgangers in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Vier mensen kwamen daarbij om het leven.

In de nasleep van de Zweedse aanslag bewapende de Noorse politie in de grote steden en op vliegvelden zich. Ook werden de controles aan de grens met Zweden opgevoerd.

In 2011 liet rechtsextremist Anders Breivik een autobom ontploffen in Oslo. Daarbij kwamen acht mensen om het leven en raakte het Noorse regeringsgebouw zwaar beschadigd. Breivik richtte een paar uur later een bloedbad aan op het nabijgelegen eiland Utøya. Hij schoot 69 mensen dood.