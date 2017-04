Moskou en Washington praten over Syrië

De VS hebben vrijdag een basis bij de stad Homs gebombardeerd, omdat daar vliegtuigen met chemische wapens zouden zijn opgestegen die betrokken waren bij een bombardement op de stad Khan Sheikhoun, waarbij tientallen burgers om het leven kwamen.

Lavrov heeft volgens zijn ministerie tegen Tillerson gezegd dat ''een aanval op een land dat tegen terroristen vecht, de extremisten alleen maar in de kaart speelt. Het veroorzaakt extra bedreigingen van de veiligheid in de regio en in de wereld.".

Lavrov beklemtoonde dat de Syrische strijdkrachten geen chemische wapens gebruiken en die op 4 april dan ook niet boven de provincie Idlib hebben uitgeworpen.

Onenigheid

Volgens de Amerikaanse regering bombardeerde de Syrische luchtmacht de door de plaatselijke tak van al-Qaeda gedomineerde provincie Idlib met chemische wapens. Rusland stelt echter dat gifgas van de jihadisten is vrijgekomen door een gewone luchtaanval.

De twee bewindslieden spraken af in levenden lijve over de kwestie te gaan praten. Tillerson wordt komende week in Moskou verwacht.