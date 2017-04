Beruchte Bredase vleeshandelaar vast in Spanje om nieuw vleesschandaal

Het vlees is mogelijk in België, Italië, Roemenië, Nederland en Frankrijk in de voedselketen terechtgekomen, aldus de Spaanse krant El Pais. In totaal werden 25 verdachten gearresteerd.

Jan F. is in Nederland al eens veroordeeld omdat hij goedkoop paardenvlees verkocht als duur halal geslacht rundvlees. Paarden haalde hij uit Argentinië en het vlees werd verkocht in Frankrijk. De criminele winst die hij daar mee maakte werd becijferd op 2,6 miljoen euro.

Zijn bedrijf Draap (het omgekeerde van paard) werd in 2013 ook in verband gebracht met het toenmalige grote Europese paardenvleesschandaal. In diverse Europese landen werd destijds paardenvlees gevonden in maaltijden met rundvlees op het etiket.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat weten in nauw contact te staan met de Spaanse autoriteiten en geen concrete informatie te hebben dat de partij verdacht vlees in Nederland op de markt is gekomen. "We houden de vinger aan de pols en komen in actie als het vermoeden bestaat dat het vlees in Nederland is beland, maar vooralsnog is daar geen sprake van", meldt een woordvoerder.