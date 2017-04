Rusland stuurt fregat naar basis in Middellandse zee

Het gaat om het fregat Admiral Grigorovitsj dat naar de basis in het Syrische Tartus is gedirigeerd. Rusland heeft Syrië aangeboden mee te helpen bij het versterken van de luchtverdediging in reactie op de Amerikaanse aanval.

Amerika vuurde in de nacht van donderdag op vrijdag 59 Tomahawk-raketten af op luchtmachtbasis Shayrat. Vanaf die basis zijn volgens de VS de toestellen vertrokken die eerder deze week een vermeende gifgasaanval uitvoerden op de Syrische plaats Khan Sheikhoun.

Bij de dodelijke aanval op Khan Sheikhoun kwamen deze week tientallen mensen om het leven. De Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat het regime van Bashar al-Assad verantwoordelijk is voor de vermoedelijke gifgasaanval.

Onderzoek

De Iraanse president Hassan Rohani heeft zaterdag in een toespraak opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar die gifgasaanval. Een onpartijdig internationaal orgaan moet volgens de Iraanse leider uitzoeken "waar deze chemische wapens vandaan kwamen".

Iran, een belangrijke bondgenoot van het Assad-regime, heeft de Amerikaanse vergeldingsactie scherp veroordeeld. Trump "beweerde dat hij terroristen wilde bestrijden, maar deze zet maakte alle terroristen in Syrië blij", zei Rohani volgens het Iraanse PressTV.

Noord-Korea

Ook Noord-Korea was niet te spreken over de Amerikaanse aanval en noemt het een "onvergeeflijke daad van agressie". Het optreden van de Verenigde Staten bewijst volgens het stalinistische land dat het een goed idee was om "onze militaire macht te versterken".

Het geïsoleerde regime in Pyongyang ziet Syrië als een belangrijke bondgenoot. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Syrische president Bashar al-Assad hebben elkaar volgens staatspersbureau KCNA eerder al "vriendschap en samenwerking" beloofd.

Luchtaanval

Bij een nieuwe luchtaanval zaterdag op de stad Khan Sheikhoun is zeker één persoon om het leven gekomen. Dat zeggen activisten in de plaats tegen CNN.

Bij de aanval van zaterdag raakten volgens de bronnen ook drie personen gewond. Een gevechtsvliegtuig zou een dag eerder ook al een aanval hebben uitgevoerd op de plaats. Toen vielen voor zover bekend geen slachtoffers. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de bombardementen.