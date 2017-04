Politie arresteert chauffeur van vrachtwagen aanslag Stockholm

De politie zegt zaterdag vrijwel zeker te weten dat de man de dader van de aanslag is, de man was tevens al een bekende van de Zweedse veiligheidsdienst.

De man werd aangehouden in de voorstad Hjulsta in het noorden van Stockholm. "De persoon in kwestie is gearresteerd als de dader, in dit geval de chauffeur", aldus de politie zaterdag.

De krant Aftonbladet meldde dat een speciale politie-eenheid in een pand in de wijk Varberg, in het zuidwesten van de stad, is binnengevallen. Daar zou een jongeman zijn afgevoerd.

Elders in de stad zijn naar verluidt drie mensen aangehouden. Zij reden in een auto die volgens Zweedse media in verband wordt gebracht met de hoofdverdachte, een 39-jarige man afkomstig uit Oezbekistan.

Gestolen

De vrachtwagen die werd gebruikt bij de aanslag was gestolen. De eigenaar van de vrachtwagen probeerde nog de dader tegen te houden, maar werd aangereden met zijn eigen voertuig. Hij raakte niet gewond, maar is wel diep geschokt.

In de vrachtwagen is een 'apparaat' aangetroffen, aldus de Zweedse veiligheidsdienst. Er kon echter niet bevestigd worden of het een explosief was. De Zweedse televisie meldde eerder op basis van bronnen binnen de politie dat er explosieven bij betrokken waren.

Bij de aanslag kwamen vrijdagmiddag vier mensen om het leven en raakten vijftien mensen gewond. Ongeveer tien mensen liggen nog in het ziekenhuis. De identiteiten van de slachtoffers zijn nog niet bekend.

Het onderzoek op de plaats waar de vrachtauto vrijdag de ingang van een warenhuis ramde, is afgerond. De versperringen in de winkelstraat zijn zaterdagavond verwijderd. Het getroffen warenhuis, Ahlens City, gaat zondag weer voor een deel open.

Grenzen

Als gevolg van de aanslag heeft de regering besloten de controles aan de landsgrenzen te verscherpen. Het land wil voorkomen dat eventuele medeplichtigen het land ontvluchten.

Premier Stefan Löfven zei op een persconferentie dat het hele land verenigd is in verdriet en woede over de aanslag. "Wij zijn vastbesloten om de waarden die wij koesteren nooit ondermijnd te laten worden door haat'', zei hij. "Zweden kan trots zijn op de mensen die vrijdag hun huizen geopend hebben voor anderen die niet naar huis konden omdat de treinen niet meer reden."

In Stockholm hangen zaterdag de hele dag de vlaggen halfstok. De Zweedse regering en de gemeente hebben daartoe besloten. Ook is een condoleanceregister geopend.