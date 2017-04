ETA heeft wapens 'overhandigd aan de burgermaatschappij'

Dat zegt ETA-lid Txetx Etcheverry tegen AFP. "Wij hebben de politieke en technische verantwoordelijkheid voor de ontwapening van de ETA en dat is afgerond."

Spaanse bronnen melden dat de beweging de Franse autoriteiten informatie heeft gegeven over de locaties waar de wapens opgeslagen liggen.

De beweging, die door Europa wordt gezien als terreurorganisatie, bevestigde in de nacht van donderdag op vrijdag in een brief dat het de wapens zaterdag zou gaan inleveren om daarna verder te gaan als ongewapende organisatie.

Aanslagen

De ETA, die opgericht werd in 1959, strijdt al tientallen jaren voor een onafhankelijk Baskenland in het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk. Door schietpartijen en bomaanslagen kwamen in tientallen jaren meer dan achthonderd mensen om het leven.

De organisatie is in de afgelopen jaren wel al sterk ingekrompen vanwege gerichte acties van de Spaanse politie. Bij de politieacties werden ook al regelmatig wapens in beslag genomen. De laatste jaren was er daarnaast ook geen sprake meer van betrokkenheid van de ETA bij aanslagen.

Bayonne

In het Franse Bayonne, gelegen in de Baskische regio in het zuidwesten van het land, staat zaterdag de "Dag van de Ontwapening" gepland. In de plaats worden grote aantallen mensen verwacht uit de Baskische regio's in Frankrijk en Spanje. Onduidelijk is wat er precies staat te gebeuren in Bayonne.

Etcheverry stelt dat de wapens nu op Franse bodem zijn. Hij gaf verder geen details over de voorgenomen wapenoverdracht of de omvang van het arsenaal, omdat dit "vertrouwelijk" is.

Volgens hem gaan "wapenexperts" zaterdag controles uitvoeren. Hij verwijst daarbij naar voormalig Interpol-medewerker Raymond Kendall, die niet wordt erkend door de Franse en Spaanse regering. De Franse politie staat zaterdag klaar om wapens in beslag te nemen.

Vrede

De regering van Madrid noemde de ontwapening van de ETA vrijdag een "eenzijdige aangelegenheid" en het waarschuwde dat de "terreurorganisatie niets terug hoeft te verwachten".

De ETA vraagt om amnestie voor haar leden, die een undercover-bestaan leven. Volgens Franse en Spaanse antiterrorisme-experts gaat het naar schatting om ongeveer dertig mensen.

Etcheverry waarschuwt dat "ontwapening nog geen vrede betekent". Daar is volgens hem een stuk meer voor nodig.