Verenigde Staten vuren raketten af op luchtmachtbasis Syrië

De VS hebben het Syrische leger nog niet eerder direct aangevallen. Het land is wel betrokken bij luchtaanvallen op doelen van Islamitsche Staat (IS) in Syrië.

De Tomahawk-kruisraketten stonden gericht op de Shayrat-basis, in de buurt van Homs, van waar de gifgasaanval volgens de VS is uitgevoerd. De Amerikanen houden de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk voor deze aanval, die tientallen burgers het leven kostte.

De raketten zijn afgevuurd vanaf twee Amerikaanse marineschepen gelegen in het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Het Pentagon liet weten dat een startbaan, vliegtuigen en brandstofpunten zijn getroffen. Een Amerikaanse functionaris sprak van een "voltooide operatie".

Over eventuele slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Een bron binnen het Syrische leger zegt dat de luchtaanvallen op de luchtmachtbasis hebben geleid tot "verliezen".

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump zei in een verklaring dat hij bevel had gegeven voor een militaire aanval op een luchtmachtbasis in Syrië van waaruit de aanval met chemische wapens was uitgevoerd. Volgens de president bestaat er geen twijfel dat het Syrische regime de aanval heeft uitgevoerd met verboden chemische wapens.

Trump deed een beroep op "beschaafde landen om samen met ons een einde te maken aan het bloedvergieten in Syrië". De president zei dat de aanval op Syrië "vitaal voor het nationale veiligheidsbelang" van de VS is.

"Jaren van eerdere pogingen om het gedrag van Assad te veranderen hebben allemaal gefaald. Ondertussen wordt de vluchtelingencrisis erger en destabiliseert de hele regio. Dit zorgt voor gevaar voor de VS en zijn bondgenoten."

Op de Syrische staatstelevisie wordt de aanval afgedaan als een "daad van agressie".

Internationale stappen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson zegt dat de VS "geen goedkeuring hebben gevraagd aan Moskou" voor de aanval. Rusland, dat nog niet officieel heeft gereageerd, heeft Assad tot nu toe gesteund.

Tillerson kondigde donderdag al aan dat "er internationaal stappen ondernomen worden om af te komen van president Bashar al-Assad". De minister deed zijn uitspraken nadat hij donderdag overleg had met zijn Russische collega Sergej Lavrov, zo meldt een medewerker van het Witte Huis aan Reuters.

Trump zou donderdag tegen een aantal Congresleden hebben gezegd dat hij een militaire actie overweegt in Syrië als vergelding voor de inzet van chemische wapens deze week. Hij zou hiervoor het oordeel hebben willen horen van de minister van Defensie James Mattis.

Visie

De verandering van de visie van de VS op Syrië is opvallend. Nikki Haley, de VN-ambassadeur van de VS, gaf onlangs aan dat het verdrijven van Assad niet meer de prioriteit was voor de Amerikanen. Daarbij stelde Haley woensdag dat als het de VN niet lukt om gezamenlijk stappen te ondernemen, landen wellicht "gedwongen zijn zelfstandig tot actie over te gaan."