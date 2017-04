Baskische afscheidingsbeweging ETA bevestigt ontwapening

In de brief, die in handen is van de BBC, spreekt de ETA de belofte uit dat de beweging, nadat zij alle wapens ('vuurwapens en explosieven') heeft opgegeven, verder gaat als een ongewapende organisatie.

De beweging, die door Europa wordt gezien als terreurorganisatie, waarschuwt daarbij wel dat haar "vijanden het proces nog steeds kunnen blokkeren".

Bronnen binnen een Spaanse anti-terreurorganisatie melden in maart al dat de ETA van plan was om 8 april de wapens in te leveren. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kon de berichten hierover niet bevestigen.

Aanslagen

De ETA, die opgericht werd in 1959, strijdt al tientallen jaren voor een onafhankelijk Baskenland in het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk. Door schietpartijen en bomaanslagen kwamen in tientallen jaren meer dan achthonderd mensen om het leven.

De organisatie is in de afgelopen jaren wel al sterk ingekrompen vanwege gerichte acties van de Spaanse politie. Bij de politieacties werden ook al regelmatig wapens in beslag genomen. De laatste jaren was er daarnaast ook geen sprake meer van betrokkenheid van de ETA bij aanslagen.

Bayonne

De verwachting is dat het ontwapeningsproces zich zaterdag in Bayonne, gelegen in de Baskische regio in Frankrijk in het zuidwesten van het land, gaat afspelen. In de plaats worden grote aantallen mensen verwacht uit de Baskische regio's in Frankrijk en Spanje.

De ETA plaatst in de brief de kanttekening dat "het proces nog steeds kan worden aangevallen door de vijanden van de vrede. De actie slaagt alleen als de duizenden mensen die morgen bijeenkomen in Bayonne de ontwapening steunen."

Theater

Critici doen de aangekondigde ontwapening af als theater. Voor anderen is de actie vooral symbolisch, omdat verondersteld wordt dat de ETA al een groot deel van het wapenarsenaal kwijt is geraakt de laatste jaren. Velen zien de ontwapening echter als een historisch moment dat het einde markeert van de laatste opstand in Europa.