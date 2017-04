Omstreden methode van Republikeinen voor benoeming rechter Gorsuch

De Republikeinen hebben nu een voorstel ingediend om het reglement van de Senaat aan te passen.

De aanpassing werd door de Senaat aangenomen met een stemming van 52 tegen 48. Met de aanpassing is het niet meer mogelijk om bij een benoeming voor het hooggerechtshof een 'filibuster' als tactiek te gebruiken.

De Democratische partij was zo'n zogenaamde filibuster gestart. De senatoren blijven dan zo lang mogelijk spreken om zo te voorkomen dat er gestemd kan worden over de benoeming van de zeer conservatieve Gorsuch.

De Republikeinen hadden slechts 55 van zestig benodigde stemmen in de Senaat om de filibuster te kunnen afbreken. De Amerikaanse Senaat bestaat uit honderd leden.

Reglement

Voor de reglementswijziging hebben de Republikeinen slechts 51 stemmen nodig. In eerste instantie wilde de partij hiervan afzien omdat het een rigoreuze breuk met de tradities van de Senaat zou betekenen en het vertrouwen van de bevolking in de politiek zou schenden. Toch wordt er nu voor de omstreden mogelijkheid gekozen.

SCOTUS

Het Amerikaanse federale hooggerechtshof (SCOTUS) is het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten. In het hof zetelen negen rechters die benoemd zijn voor het leven en niet kunnen worden ontslagen. Ze worden voorgedragen door de president en moeten vervolgens goedgekeurd worden door de Amerikaanse Senaat voordat ze in het hof zitting kunnen nemen.

De rechters in het Amerikaanse hooggerechtshof kunnen grote invloed hebben op de wetgeving in de VS. Doordat ze voor het leven benoemd worden kan de invloed van een president nog lang doorklinken in wetgeving nadat hij is afgetreden.