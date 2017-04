Verenigde Staten blijven bij raketschild voor Zuid-Korea

Dat heeft een hoge veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Trump donderdag in een telefoongesprek met zijn Zuid-Koreaanse collega aangegeven, aldus het bureau van de Zuid-Koreaanse president.

De Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) is bedoeld tegen de dreiging van Noord-Korea. De Amerikaanse veiligheidsadviseur had donderdag overleg met zijn collega uit Zuid-Korea naar aanleiding van de meest recente raketlancering in Noord-Korea.

President Trump had eveneens telefonisch contact met de Japanse premier Shinzo Abe over de raketlancering van Noord-Korea, zo maakte het Witte Huis bekend. Hij benadrukte dat de VS "alle mogelijkheden om af te schrikken en zichzelf en de bondgenoten te verdedigen zullen versterken", zo luidde de verklaring.