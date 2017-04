Politie Rusland doorzoekt woning aanslagpleger Sint-Petersburg

De verdachte is de 22-jarige Akbarzhon Jalilov die werd geboren in Kirgizië. Hij blies zichzelf waarschijnlijk op in het metrostel en kwam daarbij zelf ook om het leven. De politie onderzoekt ook of er nog meer daders zijn.

Op camerabeelden van de omgeving van de woning in Sint-Petersburg is te zien dat de man zijn woning verlaat met een tas en een rugtas. Daarin zaten vermoedelijk de twee explosieven.

Kort na de aanslag werd maandag een tweede explosief onschadelijk gemaakt op een ander metrostation, dat door dezelfde dader zou zijn neergelegd. Op de bomtassen werd het DNA van Jalilov gevonden. De man zou banden hebben gehad met radicale islamitische organisaties.

Volgens AP woonde Jalilov al enkele jaren in Sint-Petersburg en werkte hij als automonteur. Hij had een Russisch paspoort. Op sociale media zou hij sympathie hebben geuit voor de radicale islam. Ook de ouders van Jalilov zijn volgens Russische media in Kirgizië ondervraagd.