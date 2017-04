Duizenden demonstreren tegen herverkiezing president Paraguay

Het hooggerechtshof stemde vrijdag in het geheim voor een wet die een herverkiezing van Cartes mogelijk moet maken.

Uit protest bestormden demonstranten daarop het parlementsgebouw in de hoofdstad Asuncion. Agenten probeerden met rubberen kogels en waterkanonnen om de menigte in bedwang te houden. Een demonstrant werd doodgeschoten door de politie.

Cartes riep zijn landgenoten op de rust te bewaren. Zelf ontsloeg hij de minister van Binnenlandse Zaken en de landelijke politiechef na de rellen.

Uitgesteld

Voordat Cartes zich herkiesbaar kan stellen voor een nieuwe termijn van vijf jaar moet het regeringsgezinde Huis van Afgevaardigden zich ook nog over de wetswijziging buigen. Deze stemming is uitgesteld, omdat Cartes eerst met verschillende politieke fracties wil overleggen over manieren om de spanningen in het Zuid-Amerikaanse land te verminderen. Dat zei hij zondag, nadat paus Franciscus had opgeroepen tot het hervatten van de dialoog.

Het hoofd van het lagerhuis en bondgenoot van Cartes, Hugo Velazquez, liet maandag weten dat de stemming voor woensdag gepland staat. De verwachting is dat het amendement wordt goedgekeurd.

Grondwet

De huidige grondwet biedt geen ruimte voor Cartes om zich nogmaals verkiesbaar te stellen voor het presidentschap. In 2018 loopt zijn eerste termijn als president ten einde. Middels de nieuwe wet zou het voor Cartes mogelijk worden om nogmaals vijf jaar het land te sturen.

De grondwet stamt uit 1992 en werd ingevoerd nadat het land 35 jaar door als een dictatuur werd geleid door Alfredo Stroessner in de periode 1954 tot 1989.