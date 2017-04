VS stopt financiering Bevolkingsfonds VN om abortus

De reden voor het besluit is de rol die het VN-orgaan speelt in het faciliteren van abortussen en sterilisaties. De geldstroom wordt stopgezet omdat de organisatie een "programma van verplichte abortus of gedwongen sterilisatie" steunt of deelneemt aan de leiding ervan, zo staat in de brief.

Het Bevolkingsfonds zet zich in voor het promoten van het recht van iedere man, vrouw en kind op een gezond leven met gelijke kansen.

"UNFPA weerlegt deze bewering, waar al zijn werk bestaat uit het promoten van mensenrechten van individuen en koppels om hun eigen beslissingen te nemen, vrij van dwang of discriminatie", aldus de organisatie in een verklaring.

Trump

Een van de eerste maatregelen die Donald Trump nam als president was het schrappen van de financiering van organisaties die in arme landen helpen bij gezinsplanning, maar ook de mogelijkheid van een veilige abortus aanbieden. Hierdoor zitten deze organisaties met een gat van zo'n 600 miljoen dollar.

Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) zette daarop het fonds She Decides op om de gevolgen van het anti-abortusbesluit van de Amerikaanse regering ongedaan te maken. Het plan kon rekenen op steun van zeventien landen.