President Colombia breidt noodhulp uit vanwege natuurramp

Het kabinet besloot maandag om "een economische, sociale en ecologische noodtoestand", uit te roepen. Dat moet snellere financiering van noodhulp mogelijk maken.

Er is een bedrag van 40 miljard peso, omgerekend ongeveer 13 miljoen euro, beschikbaar gesteld voor het rampgebied. Ook 2.000 kooktoestellen, 7.000 dekens en 6.000 dekens worden naar Macoa gestuurd. De president beloofde eerder al een schadevergoeding van 18 miljoen pesos (ruim 5.600 euro) voor elke familie die getroffen is. Ook zegde hij toe snel werk te maken van de wederopbouw van de stad.

Bij de natuurramp, veroorzaakt door hevige regen, kwamen zeker 262 mensen om het leven. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden en gevreesd wordt dat het dodental verder oploopt.

Ziekenhuis

"We gaan vaart zetten achter de bouw van een nieuw ziekenhuis', zei Santos zondag. "De gezondheidszorg in Mocoa zal beter zijn dan ze ooit is geweest." Naast de goedkeuring van een nieuw ziekenhuis, werd ook besloten tot de bouw van een aquaduct voor de toevoer van water.

Ook rebellenbeweging FARC heeft hulp aangeboden. De rebellen verblijven momenteel in verschillende ontwapeningszones als onderdeel van het vredesakkoord dat tussen de regering en FARC is gesloten. Op een afstand van zo'n drie uur rijden van Mocoa verblijven 400 rebellen in een kamp die willen helpen met de wederopbouw.