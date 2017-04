Metro Sint-Petersburg rijdt weer na aanslag

Eerder op de middag ontplofte tussen de stations Sennaja en Technologitsjeski een bom in een treinstel. Daardoor kwamen elf mensen om het leven en raakten 45 mensen gewond. Het metroverkeer werd direct na de aanslagen volledig stilgelegd.

Voorlopig rijdt Lijn 2, waarop de explosie zich voordeed, nog maar langs enkele metrostations. Zo wordt het station waar eerder op de dag een bom onschadelijk werd gemaakt nog niet aangedaan, omdat daar nog onderzoek gaande is.

Een vermoedelijke dader zou op bewakingsbeelden zijn vastgelegd, zegt Interfax. Er is een opsporingsbevel uitgevaardigd voor twee personen in verband met de terreurdaad. De veiligheidsdienst gaat ervan uit dat de bommen in de twee treinen niet door dezelfde man zijn achtergelaten.

Motief

De Russische president Vladimir Poetin, die maandagmorgen nog in Sint-Petersburg was, is inmiddels op de hoogte gesteld. Hij heeft zijn condoleances aangeboden aan de familie van de slachtoffers.

De president heeft maandagavond een bezoek gebracht aan het getroffen metrostation. Hij heeft hier bloemen gelegd om de doden te herdenken.

Poetin liet weten dat de autoriteiten alle opties openhouden als het gaat om het motief, inclusief terrorisme.

Dagen van rouw

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er contact is met de Russische autoriteiten en uitzoekt of er Nederlanders betrokken zijn.

In Sint-Petersburg zijn drie dagen van rouw afgekondigd.