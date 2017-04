Zeker negen doden bij explosie in metro Sint-Petersburg

Volg al het nieuws over de explosies in ons liveblog

Fragmentatiebom

Eerder werd gesproken van tien doden, maar dit aantal is later bijgesteld. Persbureau Interfax meldt dat de explosie op het metrostation Sennaja Plosjad veroorzaakt werd door een fragmentatiebom.

Er is onduidelijkheid of er ook een tweede explosie heeft plaatsgevonden. Reuters meldt op basis van een bron binnen de hulpdiensten dat er maar een explosie tussen twee stations was.

Een tweede explosief is in het metrostation onschadelijk gemaakt. Alle metrostations in Sint-Petersburg zijn uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

De Russische president Vladimir Poetin, die maandagmorgen nog in Sint-Petersburg was, is inmiddels op de hoogte gesteld. Hij heeft zijn condoleances aangeboden aan de familie van de slachtoffers. De president verblijft nu in Strelna, ten westen van de stad.

Motief

Poetin liet weten dat de autoriteiten alle opties openhouden als het gaat om het motief, inclusief terrorisme.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er contact is met de Russische autoriteiten en uitzoekt of er Nederlanders betrokken zijn.