Trump zegt kwestie rond Noord-Korea mogelijk zonder China op te lossen

"Als China Noord-Korea niet gaat aanpakken, doen wij het wel. Dat is het enige wat ik hierover zeg", zei Trump in een interview met de Britse krant The Financial Times, meldt de BBC.

Trump deed de uitspraken op de vooravond van een staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington.

"China heeft een grote invloed op Noord-Korea. En China zal of besluiten ons te helpen met Noord-Korea of ze doen dat niet. Als ze het doen, zal dat goed uitpakken voor China, en als ze het niet doen is dat slecht nieuws voor iedereen", aldus de Amerikaanse president.

In maart zei de Amerikaanse minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) tijdens een bezoek aan Zuid-Korea ook al dat de VS zich niet langer afwachtend zal opstellen tegenover Noord-Korea. Volgens Tillerson "liggen alle opties op tafel", van nieuwe economische sancties tot een militair ingrijpen.

Rakettests

De spanningen rond Noord-Korea zijn in de afgelopen maanden opgelopen door het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma en enkele rakettests. Die duiden erop dat het regime in Pyongyang intercontinentale raketten wil ontwikkelen die kernkoppen naar de Verenigde Staten kunnen vervoeren.

China, de enige internationale bondgenoot van Noord-Korea, is niet blij met de provocaties. In februari kondigde de Chinese regering tot eind 2017 een verbod af op de import van steenkolen uit Noord-Korea, waarmee Pyongyang een belangrijke inkomstenbron verliest.

De Verenigde Staten vinden dat China veel meer moet doen om de Noord-Koreaanse kernwapen- en raketprogramma's te ontmoedigen. Tegen The Financial Times zei Trump dat "handel de stimulans is. Het draait allemaal om handel."