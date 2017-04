Links claimt overwinning presidentsverkiezingen Ecuador

Op dit moment is 94 procent van de stemmen geteld. 51,07 procent van de stemmen is voor Moreno. Zijn rivaal Guillermo Lasso Mendoza, de centrumrechtse presidentskandidaat van de oppositie, heeft al aangedrongen op een hertelling.

12,8 miljoen burgers konden zondag hun stem uitbrengen. De kiesraad heeft nog geen officiële winnaar uitgeroepen.

Protesten

Sympathisanten van Lasso zijn de straten opgegaan om te protesteren tegen de uitslag. Honderden mensen hebben zich verzameld voor gebouwen van de kiesraad in Quito en Guayaquil. Ze roepen "Nee tegen fraude" en "Nee tegen dictatorschap".

Lasso betwist de uitslag. Zondagnacht lokale tijd zegt hij op de nationale televisie dat hij een hertelling wil en dat hij de echte winnaar. Hij verwijst naar de eerste ronde van de verkiezingen in februari. Toen duurde het dagen voordat duidelijk werd dat er een tweede ronde nodig was. Dat zorgde voor onrust in het land.

Moreno sprak zijn supporters toe in Quito: "Vanaf nu gaan we werken aan ons land, iedereen!" Er staan Moreno flinke uitdagingen te wachten. Zo is de werkloosheid hoog en wordt Ecuador geplaagd door corruptieschandalen.

Julian Assange

Ecuador heeft sinds begin 2007 een linkse regering onder leiding van de scheidende president Rafael Correa. Die beschermt sinds juni 2012 de Australische oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, in de ambassade in Londen.

Lasso heeft tijdens de verkiezingscampagne gezegd dat hij Assange uit die ambassade weg wil hebben. Assange nam zijn toevlucht tot de ambassade nadat Engeland had bepaald dat hij moest worden uitgeleverd aan Zweden naar aanleiding van een klacht over verkrachting. Assange vreest ook uitlevering aan de VS.