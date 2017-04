Twintig mensen gedood in soefi-heiligdom in Pakistan

De 50-jarige man en vier medestanders zijn aangehouden, meldt AFP. Zij vielen de volgelingen aan met messen en stokken. Onder de overledenen zijn vier vrouwen. De slachtpartij vond plaats in de provincie Punjab.

De beheerder doodde de mensen naar eigen zeggen, omdat hij vreesde dat zij gekomen waren om hem te vermoorden. Ook zou hij hebben gedacht dat het martelen helend werkte.

De hoofdverdachte is volgens de politie mogelijk paranoïde en psychotisch, maar het is ook mogelijk dat zijn daad voortkwam uit rivaliteit over het beheren van het heiligdom. De politie hoopt binnen 24 uur meer duidelijkheid te geven, aldus een lokale regeringsfunctionaris.

Islam

Het soefisme is een mystieke stroming die zijn oorsprong in de islam heeft. De godsdienst is een gruwel voor soennitische extremisten die in Pakistan ook aanslagen plegen op sjiieten en christenen.

In februari kostte een bomaanslag op een heiligdom van het soefisme in Pakistan 72 mensen het leven. Deze aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat. In november was er nog een aanslag op een bolwerk van soefi's in Baluchistan, het westen van het land, waarbij circa vijftig doden vielen.