Oud-veiligheidsadviseur Flynn weer in verlegenheid gebracht

Het zou om het door het Kremlin gesubsidieerde RT TV gaan en Volga-Dnepr Airlines. Hoeveel Flynn van deze bedrijven ontving is niet bekend, maar volgens de documenten gaat het om "compensaties tot vijfduizend dollar per jaar." Het is niet duidelijk waarvoor Flynn de vergoedingen kreeg.

Flynn moest in februari als nationaal veiligheidsadviseur van de president opstappen. Hij had voor de ambtsaanvaarding van Trump met de ambassadeur van Rusland gesproken over de Amerikaanse sancties tegen Moskou, maar daar niets over gezegd en vicepresident Mike Pence daarover misleid.

De betalingen aan Flynn van deze bedrijven staan er los van, maar ze zouden zijn naam verder kunnen schaden.

Flynn bood vrijdag aan in ruil voor onschendbaarheid te getuigen voor het Congres over de vermoedelijke banden tussen de Trumpcampagne en Rusland.