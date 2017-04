Turkije blokkeert bankrekeningen van Turkse Nederlanders

Dat meldt Trouw, die sprak met verschillende gedupeerden. De Gülenbeweging wordt door het regime van Erdogan in verband gebracht met de mislukte couppoging van 15 juli. Turken met een rekening bij Bank Asya worden dan ook door de regering verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

De tegoeden van de Turkse Nederlanders werden een week na de couppoging geblokkeerd. De bank is inmiddels overgenomen door een staatsfonds. In totaal is omgerekend ongeveer 1,6 miljoen euro aan tegoeden bevroren.

Het is onduidelijk hoeveel Turkse Nederlanders niet meer bij hun banktegoeden kunnen. De krant sprak met zeker vijf mensen die een rekening hadden bij Bank Asya. Van een zesde Gülensympathisant, die bij een andere bank een rekening had, is ook de rekening geblokkeerd.

Afreizen

De bedragen die deze gedupeerden hadden ondergebracht bij de banken variëren tussen de enkele honderden tot enkele tienduizenden euro's. Deze mensen hebben van Turkije te horen gekregen dat om hun geld terug te krijgen, ze moeten afreizen naar het land.

Het is voor hen niet duidelijk of ze nog steeds worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Daarom weten ze ook niet of ze meteen worden vastgezet zodra ze voet op Turkse bodem zetten.

Enkele Turkse rekeninghouders werd bij het Turkse consulaat geen volmacht vertrekt voor hun familieleden om die het geld te laten ophalen. Dat gebeurde volgens de door Trouw geïnterviewde gedupeerden vanwege "orders uit Turkije".

Bank Asya was een grote bank in Turkije en werd opgericht in 1996. De bank had zo'n driehonderd filialen in Turkije.